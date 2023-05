Sorpresa a L’Isola dei Famosi, due nuovi arrivi e un possibile colpo di scena

Marzo Mazzoli e Paolo Noise sono stati i veri protagonisti delle prime tre puntate de L’Isola dei Famosi. Stasera i due conduttori radiofonici riceveranno una bella sorpresa, perché a Cayo Cochinos sbarcheranno le loro mogli. Stando alle anticipazioni di Tv Blog Stefania Pittalunga e Stefania Caroli sarebbero già partite alla volta dell’Honduras. Ma non è finita qui, perché sembra che l’intenzione degli autori sia quella di far avere alla Pittalunga la proposta di matrimonio che aspetta da Mazzoli.

“Accadrà infatti che Stefania Pittaluga andrà direttamente sull’isola per fare una sorpresa al marito Marco e fargli promettere quel matrimonio super classico guardandola dritto negli occhi. Tutto ciò naturalmente all’oscuro del buon Mazzoli e di tutti i suoi colleghi naufraghi.

Ma non solo, ci sarà di persona sull’isola anche la moglie di Paolo Noise, ovvero Stefania Caroli. Anche lei sarà in Honduras per fare un regalo al marito e anche per sincerarsi di persona delle sue condizioni di salute, dopo il malore che lo ha colpito nei giorni scorsi, per fortuna ora superato”.