Sorprendente scoperta di una stella marina nel Mar del Giappone

Le stelle marine sono fra le specie oceaniche più apprezzate in assoluto, sia perché spesso presentano dei colori sgargianti, in parte perché la loro caratteristica forma li rende particolarmente piacevoli da vedere. Esse inoltre svolgono un importante ruolo ecologico in diversi mari del pianeta.

A dimostrarlo è un nuovo studio, che ha visto la collaborazione di alcuni ricercatori, pescatori e curatori di musei e acquari giapponesi e che è stato pubblicato sulla prestigiosa rivista Journal of Natural History.

Tale ricerca ha permesso l’identificazione di una nuova specie, Paragonaster hoeimaruae, che vive a circa 150-350 metri di profondità, nelle acque della baia di Sagami, che si trova a pochi chilometri a sud da Tokyo.

Questa stella marina elimina un gran numero di detriti e di organismi che finiscono nei fondali della baia, limitando il pericolo che questo tratto di mare subisca un processo di degradazione ecologica, in grado d’impoverirne la biodiversità.

Essa raggiunge le dimensioni di circa 10 centimetri e presenta una superficie rosso chiaro, tendente verso il marroncino.

“Circa 250 specie di stelle marine vivono in Giappone e siamo rimasti sorpresi nello scoprire che una specie così grande fosse stata trascurata. La nostra scoperta evidenzia così come la diversità delle acque giapponesi sia ancora sottovalutata”, hanno affermato gli autori dello studio, in cui spicca Itaru Kobayashi della Misaki Marine Biological Station dell’Università di Tokyo.

Un’altra ricerca ha anche scoperto che a differenza di quanto si pensava un tempo, le stelle marine presentano una testa. Una notizia che ha sconvolto i biologi.