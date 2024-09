Sorprendente dono di compleanno

Catherine Zeta-Jones ha sorpreso i suoi fan pubblicando su Instagram una foto in bianco e nero che la ritrae completamente nuda, come regalo di compleanno per il marito Michael Douglas, che ha recentemente compiuto 80 anni. L’attrice ha spiegato, in tono scherzoso, di essere a corto di idee regalo, dopo 25 anni di matrimonio e di condivisione della data del compleanno, entrambi festeggiati il 25 settembre.

Michael Douglas, nato nel 1944, ha festeggiato otto decadi di vita, mentre Zeta-Jones, nata nel 1969, ha compiuto 55 anni. La foto pubblicata dall’attrice la mostra di profilo, indossando solo un paio di tacchi alti, evidenziando la sua forma fisica, che ha suscitato molti complimenti e commenti positivi da parte dei suoi fan.

Catherine ha descritto la sua foto come “l’opzione regalo numero due”, scherzando che “le palline da golf” sono state l’opzione numero uno. Questo gesto non è solo un regalo per il marito, ma anche un modo per celebrare se stessa, mostrando la sua sicurezza e il suo corpo ben curato a 55 anni.

In un’altra foto, Zeta-Jones ha pubblicato un ricordo del loro compleanno di 25 anni fa, esprimendo il suo amore per Douglas con una dedica affettuosa: “Buon compleanno a Michael e a me!! Questi eravamo noi il giorno del nostro compleanno 25 anni fa! Ti amo con tutto il cuore”. Questo dimostra non solo il loro amore duraturo, ma anche quanto sia importante per lei mantenere viva la memoria dei momenti speciali trascorsi insieme.

Catherine e Michael, una delle coppie più iconiche di Hollywood, hanno affrontato alti e bassi nel loro matrimonio, inclusa una breve separazione nel 2013, ma hanno continuato a dimostrare la loro resilienza e dedizione reciproca. La pubblicazione della foto non solo celebra il compleanno di Michael, ma mette anche in evidenza la bellezza e la confidenza di Catherine, che continua a sorprendere e ispirare i suoi fan.