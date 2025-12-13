5 C
Roma
sabato – 13 Dicembre 2025
Attualità

Soroptimist Day contro la violenza in Italia

Da stranotizie
Soroptimist Day contro la violenza in Italia

Il 10 dicembre, i club Soroptimist di tutto il mondo celebrano il Soroptimist Day, una ricorrenza che conclude i sedici giorni della campagna Orange the World. La data coincide con la Giornata dei diritti umani, che ricorda l’approvazione della Dichiarazione universale dei diritti umani.

La presidente nazionale Adriana Macchi ha richiamato il senso profondo dell’impegno soroptimista, sottolineando l’importanza dei diritti civili, politici, economici, sociali e culturali. Il Soroptimist Club Belluno-Feltre si è riunito per celebrare la ricorrenza e ripercorrere i fondamenti dell’associazione, ricordando i principali progetti realizzati nel corso dell’anno.

Durante l’incontro, sono state accolte due nuove socie: Barbara Zannin e Federica Zantomio. La serata ha visto anche la partecipazione di alcune autorità, che hanno espresso apprezzamento per l’attività del Soroptimist e sottolineato la necessità di rafforzare la collaborazione tra istituzioni e società civile.

Il questore di Belluno Roberto Della Rocca, la tenente Francesca Tilocca e l’assessore alla cultura del Comune di Belluno Raffaele Addamiano hanno richiamato l’attenzione sul tema dei diritti, spesso violati anche a livello locale. La serata si è conclusa con lo scambio di auguri per le festività imminenti, in un clima di confronto e di attenzione ai progetti futuri.

Articolo precedente
Borse lavoro e formazione a Pistoia
Articolo successivo
Ritrovato affresco del Buon Pastore
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.