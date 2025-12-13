Soroptimist Day contro la violenza in Italia

Il 10 dicembre, i club Soroptimist di tutto il mondo celebrano il Soroptimist Day, una ricorrenza che conclude i sedici giorni della campagna Orange the World. La data coincide con la Giornata dei diritti umani, che ricorda l’approvazione della Dichiarazione universale dei diritti umani.

La presidente nazionale Adriana Macchi ha richiamato il senso profondo dell’impegno soroptimista, sottolineando l’importanza dei diritti civili, politici, economici, sociali e culturali. Il Soroptimist Club Belluno-Feltre si è riunito per celebrare la ricorrenza e ripercorrere i fondamenti dell’associazione, ricordando i principali progetti realizzati nel corso dell’anno.

Durante l’incontro, sono state accolte due nuove socie: Barbara Zannin e Federica Zantomio. La serata ha visto anche la partecipazione di alcune autorità, che hanno espresso apprezzamento per l’attività del Soroptimist e sottolineato la necessità di rafforzare la collaborazione tra istituzioni e società civile.

Il questore di Belluno Roberto Della Rocca, la tenente Francesca Tilocca e l’assessore alla cultura del Comune di Belluno Raffaele Addamiano hanno richiamato l’attenzione sul tema dei diritti, spesso violati anche a livello locale. La serata si è conclusa con lo scambio di auguri per le festività imminenti, in un clima di confronto e di attenzione ai progetti futuri.