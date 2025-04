Sorge su 5 colli invece dei 7 dell’originale, ma la “piccola Roma” delle Marche è una città che ti stupirà

Un tuffo sulla spiaggia del Passetto, una visita a Piazza del Plesbiscito e un assaggio di moscioli: Ancona presenta attrazioni uniche in Italia. Con mare turchese e spiagge per tutti i gusti, Ancona è circondata dalla natura del Parco Regionale del Conero. Fondata dai greci nel 387 a.C. e conosciuta come “Porta d’oriente”, ha una storia ricca che spazia dai romani al papato, diventando un importante porto commerciale nel Medioevo. Tra i suoi simboli spiccano il Duomo di San Ciriaco, in stile romanico-bizantino, e il Lazzaretto del Vanvitelli, un grande complesso culturale.

Ancona è riconosciuta come la “piccola Roma delle Marche”, contando cinque colline: Colle Guasco, il cuore della città; Colle dei Cappuccini, con la storica fortezza; Monte Cardeto, dove sorge il parco cittadino; Colle Astagno, con la Cittadella; e Colle Santo Stefano, con il parco del Pincio. La città è costellata di chiese storiche, come Santa Maria della Piazza e la chiesa del Gesù, e monumenti come il Monumento ai caduti, che offre una vista panoramica.

Le spiagge variano dalla sabbia a fondali bassi della Palombina, alla costa rocciosa del Passetto, passando per Mezzovalle e Portonuovo, tutte immerse nella bellezza del Conero. La cucina locale è famosa per piatti come lo stoccafisso all’anconetana, il brodetto di pesce e i moscioli selvatici. Da non perdere anche i dolci tipici come la cicerchiata e la polacca anconetana. Ancona è una città da esplorare, ricca di storia, cultura e sapori autentici.