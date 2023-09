Sorelle Selassié avranno un programma tutto loro: dove e quando andrà in onda

Dopo il GF Vip, gli impegni in radio, una linea di moda e i singoli estivi, le sorelle Selassié torneranno con un nuovo progetto. Lulù, Clarissa e Jessica dai loro profili Instagram hanno annunciato che presto saranno in onda con un programma televisivo tutto loro. Dal 20 settembre le tre ex vippone condurranno una trasmissione su Cusano Italia Tv.

Le sorelle Selassié al timone di uno show su Cusano Tv.

“Eccoci qua! Finalmente possiamo annunciarvi il nostro progetto!!Siamo liete di presentarvi il nostro nuovo format “Suite Selassie” che andrà in onda tutti i mercoledì a partire dal 20 settembre su Cusano Italia Tv dalle 21:30 alle 23:30.Vi aspettano tante novità, risate, interviste, giochi ed ospiti di ogni genere. Ovviamente l’ingrediente speciale siete voi, con i vostri interventi social e telefonate da casa. Manca sempre meno, stay tuned”.

Tra i primi a commentare la notizia delle sorelle Selassié una loro amica, un personaggio con cui hanno legato al GF Vip, Carmen Russo: “Whaoooo che super notizia. Congratulations dalla vostra Zia Carmencita“.

L’esperienza al GF Vip: “Tutto bello, ma è anche stata dura”.

Lulù di recente ha ricordato i mesi trascorsi al GF Vip: “Per me è stata un’esperienza bellissima e anche dura. Perché comunque siamo state sei mesi dentro, metà anno. Poi devi convivere con delle persone che magari nemmeno sopporti. Quindi dura, ma anche bella perché cresci e capisci cose di te stesso. Ci ha aiutato molto a riflettere e maturare“.

Più pungente invece Clarissa: “Mi stavano tutti sulle scatole e non le sopportavo più. Volevo morire. Poi col tempo un po’ mi sono abituata. Ma ringrazio dio di essere uscita prima. La seconda fase è stata orribile. Ero fuori e provavo le loro stesse emozioni. Delle volte avrei voluto aiutarle. Non ho potuto fare una sorprese a queste due bimbe. Sarei voluta entrare per fare una sorpresa ma non mi è stato permesso. Mi è dispiaciuto lasciarle in mezzo a dei lupi. Super contenta quindi di essermene andata prima. Poi però ho conosciuto anche belle persone come Jo e Giucas“.