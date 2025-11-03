Sorelle Rodriguez: bugie e verità sulla crisi familiare

Nelle ultime ore, Gustavo Rodriguez ha festeggiato il suo 66° compleanno, circondato dalla famiglia: figli, nipoti e la moglie, Veronica Cozzani. La celebrazione è stata semplice, con una cena intima a casa, ma ha messo in luce una discordia recente tra le sorelle Rodriguez, Belen e Cecilia.

Si è parlato a lungo di una lite tra le due influencer, che avrebbero smesso di parlarsi per settimane. Nonostante ciò, hanno sempre smentito pubblicamente qualsiasi tensione, affermando di non essere del tipo da mostrarsi unite sui social. Tuttavia, durante la festa di compleanno, Cecilia ha condiviso foto della famiglia, smentendosi di fatto e dimostrando che i rapporti tra lei e Belen sono stati in realtà positivi, con momenti di condivisione anche online.

Le sorelle sembra abbiano cercato di nascondere la loro crisi familiare, ma recenti dichiarazioni di Belen durante un’intervista hanno chiarito la situazione. Ha rivelato che effettivamente ci sono stati dei conflitti tra loro, spiegando che si erano allontanate per un certo periodo. Belen ha confessato che Cecilia, affrontando la gravidanza, era più sensibile e non voleva comunicare. Non ha rivelato i dettagli della loro lite, ma ha insinuato che il problema fosse serio.

Fortunatamente, poco prima della nascita del bambino di Cecilia, le due si sono riavvicinate e hanno risolto le loro divergenze, tornando a mostrarsi insieme anche sui social.