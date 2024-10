Sorella Ladra: Arrestata per Furto di Gioielli e Monili Religiosi

È stata arrestata la madre superiora della curia vescovile di Ariano Irpino, Avellino. Suor Bernadette, 45enne di origini indonesiane, si trova ora agli arresti domiciliari a San Cesareo, nel Lazio, dove avrebbe confessato di aver commesso furti di gioielli e monili d’oro ex voto. Appartenente alla congregazione dello Spirito Santo, la suora è accusata di furto pluriaggravato e sarebbe responsabile di diversi furti all’interno di parrocchie della diocesi, rivendendo la refurtiva a commercianti del settore votivo. Gli oggetti rubati, tra cui oro fuso e monili, venivano venduti e il denaro trasferito all’estero. Alcuni gioielli sono stati trovati nascosti nella cesta degli indumenti da lavare della suora.

Le indagini sono state avviate dopo la denuncia del vescovo, che aveva notato ammanchi di gioielli d’oro e argento nelle parrocchie di Santa Maria delle Fratte e Sant’Euplio, tra le altre. La suora disponeva delle chiavi dei locali dove erano custoditi i beni. I carabinieri hanno eseguito l’arresto a seguito di un’ordinanza emessa dal Gip del tribunale di Tivoli, ritenendo che ci fossero motivi di pericolo di fuga e di reiterazione del reato.

Il valore della refurtiva è stato stimato intorno agli 80.000 euro, e mentre parte dell’oro votivo è stata recuperata, vari gioielli sono stati trovati nella stanza occupata dalla suora e sulla sua persona. A seguito della confessione, il Gip ha deciso per gli arresti domiciliari, da scontare nel Lazio.

Il vescovo di Ariano Irpino, Sergio Melillo, ha espresso il suo profondo rammarico per quanto accaduto, sottolineando che le trasgressioni di una persona non possono compromettere l’immagine della chiesa e della congregazione delle suore dello Spirito Santo. Anche il sindaco di Ariano Irpino, Enrico Franza, ha condannato l’accaduto, descrivendolo come un episodio “increscioso e sconcertante” che ha lasciato la comunità sotto shock per la gravità dei fatti.