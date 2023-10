Sorella di Basciano parla dopo le accuse di Sophie: “Cosa c’è dietro. Bugie! Qualcuno lo incastra”

Sophie Codegoni in diretta a Verissimo ha mosso pesanti accuse verso Alessandro Basciano. L’ex gieffina ha detto che il dj l’avrebbe tradita e che le avrebbe dato uno schiaffo. Subito dopo l’intervista la sorella di Alessandro, Giorgia Basciano ha pubblicato una storia: “Ci sono bugie che più che ferire deludono. Ed è più grave perché le ferite si curano. Le delusioni no“.

La ragazza ha anche risposto ad un utente che ha attaccato il fratello: “Sono stufa di leggere questi commenti cattivi dal momento che non c’è stato mai nessuno schiaffo e come tante altre cose dette non è assolutamente vero. No perché sono la sorella ma perché so i fatti e voi come delle pecore commentate cose che non sapete. Quindi evitate di far passare questo ragazzo per quello che non è, perché è molto grave e sono gravi queste accuse fatte“.

questa ancora ha il coraggio di parlare pic.twitter.com/ajv2f25fFT — Paola. (@Iperborea_) October 22, 2023

La versione della sorella di Alessandro Basciano.

Non è la prima volta che Giorgia interviene. La settimana scorsa la ragazza ha commentato le accuse di tradimento mosse a suo fratello e ha detto che dietro a tutto ci sarebbe qualcuno che vuole incastrare Alessandro.