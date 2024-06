Sorbetto al cetriolo con la gelatiera e senza

Pochi ingredienti e altrettanti pochi passaggi vi separano dalla realizzazione di un ottimo sorbetto al cetriolo con la gelatiera o senza.

Sorseggiare un fresco sorbetto fatto in casa è quello che ci vuole quando le temperature cominciano a farsi roventi. Oltre al gusto classico al limone però ce ne sono molti altri che meritano di essere provati come il sorbetto al cetriolo.

Questo ortaggio tipicamente estivo, ricco di acqua e il cui sapore ricorda quello dell’anguria, è perfetto per realizzare un dessert fresco ideale anche da servire come fine pasto. Potete prepararlo con e senza gelatiera e, come sempre, l’aiuto di questo elettrodomestico vi permetterà di ridurre notevolmente gli sforzi. Vediamo insieme la ricette e come prepararlo in una fresca variante con menta e basilico.

sorbetto al cetriolo

Come preparare la ricetta sorbetto al cetriolo

Per prima cosa sbucciate i cetrioli, tagliateli a metà per il lungo e rimuovete tutta la parte centrale con i semi. Tagliateli poi a tocchetti, irrorateli con il succo di limone e trasferiteli in freezer per un’ora e mezza. Nel frattempo preparate lo sciroppo sciogliendo in un pentolino lo zucchero nell’acqua. Non è necessario portare a bollore il composto. Trasferite poi in un robot da cucina il cetriolo congelato e lo sciroppo e frullate bene. Versate il tutto nella gelatiera e lasciate mantecare per 15 minuti circa, fino a raggiungere la caratteristica consistenza. Servite il sorbetto immediatamente.

Sorbetto al cetriolo senza gelatiera

In modo analogo è possibile preparare un ottimo sorbetto anche senza la gelatiera. I procedimenti si dividono infatti solo all’ultimo passaggio quando il composto anziché essere messo nel contenitore refrigerato va versato in una pirofila bassa e larga e riposto in freezer per 3 ore. In questo lasso di tempo andrò poi mescolato ogni mezz’ora per evitare che cristallizzi.

Sorbetto al cetriolo: due gustose varianti

Il sapore fresco del cetriolo ben si sposa con quello delle erbe aromatiche. Provate per esempio ad aggiungere un mazzetto di menta oppure uno misto di menta e basilico quando andate a frullarlo nel robot da cucina. Otterrete un dessert ancor più dissetante e fresco che racchiude tutti i sapori dell’estate.

Conservazione

Il sorbetto, se lasciato in freezer, tende a cristallizzare. Potete comunque recuperarlo lasciandolo per 15 minuti a temperatura ambiente e poi frullando di nuovo il tutto con un robot da cucina.