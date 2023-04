Soraia rompe il silenzio sulla rottura con Luca Salatino e i presunti tradimenti

Dopo giorni di rumor ieri pomeriggio Luca Salatino ha annunciato che la sua storia con Soraia è finita. Sui due ragazzi sono circolati diversi pettegolezzi, anche uno secondo il quale l’ex corteggiatrice avrebbe tradito il suo ex fidanzato con un imprenditore. Per queste ragioni Soraia ha deciso di parlare ai suoi follower.

“Sono qui per chiarire un attimo la situazione. Come sapete io e Luca ci siamo lasciati. Questa è stata una decisione molto sofferta. Sono una ragazza proprio come voi e vivo le stesse cose vostre quando una storia finisce. Adesso è giusto che vi dia delle spiegazioni. Non sono una donna impulsiva, pondero le mie scelte e cerco sempre di riflettere senza reagire con impulsività. Se non ho parlato fino ad oggi è perché avevo bisogno di prendermi del tempo, di metabolizzare e trovare pace in me stessa. Fa sempre male la fine di una relazione.

Tutte le cavolate che sono uscite, che sto con un imprenditore sono false. Non sto con un altro ragazzo, è una bugia. Io non sto con nessuno e sono sola. Mi spiace che la gente si inventi cose simili in un momento così delicato. Luca sa perfettamente che non l’ho mai tradito e questo a me basta. Perché mi conosce e ci siamo sentiti in queste settimane, anche se siamo stati distanti.

Luca per me rimane una persona importante. Ovviamente mi è dispiaciuto quello che ha pubblicato ieri e la frase che ha scritto. Penso che l’abbia fatto in un momento di rabbia e non ci rimango male ragazzi. Spero che voi capiate e siate comprensivi in questo periodo difficile per tutti e due. Ringrazio chi ci è stato vicino, chi ha capito la situazione, chi è stato comprensivo. Nella vita non sempre le cose vanno come vogliamo. Vi mando un abbraccio e vi dico ancora grazie”