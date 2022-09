Soraia ed Elenoire, scontro al Grande Fratello Vip: tutti gli ospiti di stasera

Elenoire Ferruzzi aveva promesso “tre puntate” sul suo affaire con Luca Salatino e la prima è presto che servita. Come anticipato dal comunicato stampa diramato da Mediaset, infatti, durante la puntata di questa sera del Grande Fratello Vip arriverà Soraia Ceruti, fidanzata del tronista, per avere un confronto con i due.

“Nella Casa di GF Vip a catalizzare l’attenzione di tutti, nei primi giorni del reality, sono stati i malumori di Elenoire Ferruzzi e Luca Salatino. Tra i due, inizialmente, sembrava essersi instaurato un buon rapporto inclinatosi, però, quando Elenoire ha manifestato interesse nei confronti di Luca che, sentendosi sotto pressione per vari motivi, a un certo punto, ha addirittura pensato di abbandonare il gioco. Luca soffre, infatti, anche per la mancanza della fidanzata Soraia che, questa sera, interverrà in puntata per avere un confronto con Elenoire e confortare Luca”.

Quello fra Soraia ed Elenoire non sarà però l’unico confronto di questa sera. È infatti previsto anche un altro ospite illustro, Giucas ‘Affonzoooo’ Casella, che si scontrerà con Attilio Romita. Il giornalista del Tg1 qualche giorno fa ha infatti etichettato il paragnosta come un “vecchio viscido bavoso”.

“Attilio Romita si è lasciato andare ad alcune affermazioni non proprio di stima sul conto dell’ex gieffino Giucas Casella che non ha certamente gradito e ha deciso di dire la sua e tornare nella “sua” ex Casa”.

Spazio anche per Giaele De Donà che avrà modo di parlare del suo matrimonio aperto con l’imprenditore americano.

“Giaele De Donà, entrata nel loft di Cinecittà lo scorso giovedì, ha raccontato senza giri di parole di come il suo matrimonio sia basato su un rapporto di coppia aperto. Il suo essere “open mind” ha diviso le opinioni della Casa”.

Insomma, amore libero is for boys, matrimonio aperto is for men.