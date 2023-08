Soprattutto se si hanno 10 anni, ci si chiama Ester e si vive in un orfanotrofio.

La guerra ha lasciato macerie a cielo aperto ma anche all’interno di ciascuno, dove è più difficile ricostruire o anche solo riparare.

Ester – ora Francesca – è rimasta sola: non sa dove sia finita la sua famiglia, quella che è stata costretta dai “provvedimenti per la difesa della razza” ad abbandonare tutto e sparire. Ogni giorno che passa è più difficile perché anche la speranza che tutto torni come prima si affievolisce pezzo dopo pezzo…

Raffaella Romagnolo torna in libreria con “Aggiustare l’universo”, un romanzo di dolore e rinascita su un momento storico da cui ancora oggi è difficile distogliere lo sguardo.