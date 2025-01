Sopra e sottoterra: questa antichissima città a un’ora da Roma incanta turisti e archeologi da 3000 anni

La regione del Lazio è un autentico scrigno di storia, caratterizzato da necropoli, musei, antiche chiese e palazzi, che attirano visitatori da tutto il mondo da oltre 3000 anni. Nel 2025, in concomitanza con il Giubileo che porterà almeno 30 milioni di visitatori a Roma, i dintorni della Capitale si preparano ad essere sotto i riflettori. Tra i luoghi imperdibili, spicca Tarquinia, conosciuta come una delle capitali della civiltà etrusca.

Situata a circa 90 chilometri a nord di Roma, lungo l’antica Via Aurelia, Tarquinia è famosa per le sue necropoli, dichiarate Patrimonio dell’Umanità UNESCO dal 2004. Le antiche tombe, scavate nella roccia, rappresentano la cultura etrusca e i loro rituali funerari, unendo arte e religione in cerimonie che affascinano studiosi e appassionati. La Tomba dei Leopardi è uno dei massimi esempi di architettura funeraria etrusca, con affreschi vivaci che rappresentano un banchetto funebre e rivelano le usanze di un popolo misterioso. Queste pitture, scoperte nel 1875, costituiscono un importante collegamento con un passato remoto.

La necropoli di Monterozzi, il sito archeologico più significativo di Tarquinia, si estende per circa 80 ettari e conta oltre 6.000 tombe risalenti al VII-II secolo a.C., decorate con affreschi di grande bellezza. Le scene raffigurano soprattutto episodi di vita quotidiana, banchetti e cerimonie religiose. Tra le tombe più rilevanti, troviamo la Tomba dei Leopardi, dei Grifi e dei Tarquini.

Il Museo Nazionale Etrusco di Tarquinia, suddiviso in sette sezioni, raccoglie reperti della civiltà etrusca, con opere come i Cavalli Alati e ricostruzioni delle tombe.

Il centro storico di Tarquinia è un affascinante borgo medievale con elementi di interesse come il Palazzo Vitelleschi, che ospita il Museo archeologico nazionale, e il Duomo, un complesso gotico con influenze neoclassiche. Altri edifici significativi includono la chiesa di Santa Maria in Castello e il Santuario di Santa Maria di Valverde.

Per raggiungere Tarquinia, si può percorrere l’autostrada A12 Roma-Civitavecchia e poi la SS1 Via Aurelia, oppure prendere un treno regionale da Roma a Tarquinia, con tempi di viaggio di circa un’ora e mezza o 90 minuti, rispettivamente.