Sophie Turner protagonista della nuova serie Tomb Raider in Italia

Questa settimana, dopo diverse voci nei mesi scorsi, Amazon MGM e Prime Video hanno annunciato una nuova serie televisiva live-action dedicata a Tomb Raider, il famoso franchise di videogame.

Sophie Turner, nota per il suo ruolo in Game of Thrones e nella saga degli X-Men, è stata scelta per interpretare Lara Croft, la protagonista del videogioco. Alla notizia della serie, Turner ha dichiarato di essere “emozionatissima all’idea di interpretare Lara Croft”, sottolineando l’importanza del personaggio per molte persone. Ha aggiunto di sentirsi onorata, considerando le interpretazioni precedenti di Angelina Jolie e Alicia Vikander, promettendo di dare il massimo per rendere giustizia al ruolo. “Con Phoebe Waller-Bridge alla guida, siamo tutti in ottime mani”, ha detto, esprimendo la sua attesa per il progetto.

Phoebe Waller-Bridge, creatrice e showrunner della serie, ha espresso entusiasmo nel dare il benvenuto a Sophie Turner come nuova Lara Croft, evidenziando l’impegno del team creativo. Ha sottolineato l’importanza di realizzare uno spettacolo su un personaggio amato fin dall’infanzia, assicurando che tutti nel team sono appassionati di Lara e pronti ad affrontare questa sfida. “Tirate fuori i vostri artefatti… Lara Croft sta arrivando!”, ha concluso Waller-Bridge.

Sophie Turner sarà la terza attrice a interpretare Lara Croft, dopo le pellicole con Angelina Jolie e il reboot con Alicia Vikander. Le riprese della serie di Tomb Raider inizieranno a gennaio 2026, con un’uscita prevista su Prime Video nel 2027.

