Sophie Turner e Chris Martin, il gossip che infiamma Londra

Il gossip impazza attorno a Sophie Turner dopo che il Daily Mail ha rivelato che l’attrice ha avuto un incontro segreto con Chris Martin, frontman dei Coldplay. La notizia ha suscitato grande interesse, anche perché poco tempo fa Sophie ha chiuso una relazione con Peregrine Pearson, proprio in concomitanza con la rottura tra Martin e Dakota Johnson. Questo intreccio ha infiammato l’immaginazione dei fan, considerando che Sophie è una grande ammiratrice dei Coldplay.

Oltre alla vita sentimentale, Sophie si prepara a interpretare Lara Croft in una nuova serie di Prime Video, scritta da Phoebe Waller-Bridge. Questo ruolo rappresenta un’importante svolta per l’attrice, già nota per il suo personaggio di Sansa Stark in Game of Thrones, dove ha vissuto un’evoluzione significativa.

In passato, la vita privata di Sophie è stata al centro dell’attenzione mediatica. Prima di Pearson, è stata sposata con Joe Jonas, con il quale ha due figlie. Il loro divorzio ha attirato molte critiche, ma recentemente hanno ristabilito un equilibrio nella loro relazione per il bene delle bambine. Sophie ha poi intrapreso una relazione con Pearson, vista l’ultima volta in pubblico a giugno.

Il #gossip intensifica ora dopo un grosso litigio tra Sophie e Pearson, avvenuto a un matrimonio di amici, sembra aver segnato la fine della loro storia. Poche settimane dopo, Sophie è stata avvistata a cena con Chris Martin, alimentando le voci su un possibile flirt tra i due. Un video di Joe Jonas, in cui Sophie si emoziona per un messaggio di compleanno di Martin, ha riacceso ulteriormente l’interesse del pubblico, lasciando tutti a chiedersi se tra loro ci sia davvero qualcosa di più di un’amicizia.