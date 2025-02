“SOPHIE & THE GIANTS: Nuovo Singolo ‘Red Light’ e Concerto a Milano – Dettagli e Biglietti”

Sophie and the Giants è tornata con un nuovo singolo intitolato “Red Light”. Dopo il grande successo di “Shut Up and Dance”, che ha dominato la classifica dance per 16 settimane, Sophie è pronta a far muovere il pubblico ancora una volta. Il nuovo brano presenta un ritmo accattivante e synth eleganti, creando un’atmosfera sensuale, ideale per club e radio. Nel testo, Sophie canta: “Kiss me when the bassline drops in my heart…”, invitando a lasciarsi andare e a vivere il momento senza paura delle conseguenze. “Red Light” esplora il tema del divertirsi sia nella luce che nell’oscurità, trasmettendo la sensazione di essere invincibili quando si è nel posto giusto al momento giusto.

Oltre all’uscita del singolo, Sophie and the Giants si esibirà dal vivo in Italia il 27 novembre ai Magazzini Generali di Milano, per l’unica data italiana del loro tour. I fan possono acquistare i biglietti per assistere a questo atteso evento. La presenza sui social media e il sito web dell’artista offrono ulteriori informazioni e aggiornamenti sulla sua musica e le sue performance. Con “Red Light”, Sophie promette di portare nuovamente il suo stile fresco e coinvolgente sul palco, mantenendo viva la connessione con i suoi fan.