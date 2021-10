Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi avrebbero dovuto formare la nuova coppia della casa del GF Vip, in antagonismo a quella composta da Miriana Trevisan e Nicola Pisu, ma alla fine sono scoppiati ancor prima di nascere.

Dopo la fine della storia con Greta tramite un video girato a casa di Fabrizio Corona e recapitato a Gianmaria, lui e Sophie si sono particolarmente uniti…Fino ad oggi, quando lei ha ammesso di non provare nessun interesse.

“La sera prima della puntata scorsa io già glielo avevo detto che c’era tanta differenza e se c’è solo una cosa fisica non va a finire in una storia d’amore. Va a finire in altro. E’ nata un’attrazione fisica fra noi perché ha uno sguardo bello ed è un bel ragazzo. Normalmente a me piacciono i ragazzi tatuati ma lui non è proprio il mio tipo però esteticamente mi piace… Diciamo che non è il mio prototipo”.