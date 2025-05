Sophie, monologo a Le Iene su Basciano: “Mi spiava, ho avuto paura”

“Mi ha fatto a pezzi, con le parole, con lo sguardo, con il controllo”, ha esordito Sophie Codegoni nel suo monologo a Le Iene. Parlando di una relazione tossica, ha rivelato quanto lo amasse, restando anche quando stava male e credendo alle sue promesse. Malgrado i momenti belli, come weekend tranquilli o vacanze, si aggrappava a gesti che facevano dimenticare il resto, negando la realtà e allontanando chi cercava di aprirle gli occhi. Mentre cercava di salvare la relazione, perdeva se stessa.

Sophie ha descritto il controllo e la gelosia del partner, che la spiava e minacciava chi la proteggeva, portandola a temere per gli altri più che per se stessa. Trovando il coraggio di denunciarlo, ha affrontato un calvario: “Fuori sorridevo ma dentro cadevo a pezzi”. Nonostante le preoccupazioni altrui, nessuno le chiedeva come stesse realmente. Ha evidenziato che il dolore invisibile può svuotare una persona, costringendola a sopravvivere con il silenzio. Ha chiesto rispetto per tutte le donne che hanno il coraggio di dire basta, per coloro che ancora subiscono e per chi ha bisogno di supporto per ricominciare.

Sophie ha concluso: “Questa è la mia verità. Se ti riconosci in queste parole, sappi che non sei sola.” Ha sottolineato l’importanza di affrontare il dolore, affermando che arriva un momento in cui si torna a vivere, a testa alta, senza paura di ammettere il male subito. Nella stessa puntata, Alessandro Basciano ha avuto l’opportunità di esprimere la sua versione.