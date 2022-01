Sophie Codegoni ed Alessandro Basciano hanno litigato per l’ennesima volta al Grande Fratello Vip, ma questa volta non c’entrano niente le insicurezze di lui. Ad accendere la miccia è stata infatti lei, gelosa di uno sguardo di troppo che Alessandro avrebbe rivolto a Delia. Single da poche ore, la Duran si è scatenata in piscina e secondo la ricostruzione dell’ex tronista, il bel tentatore le avrebbe rivolto qualche sguardo di troppo.

“Tu non controlli quello che fai, ti mordi le labbra e fissi Delia! Non sono una gelosa né una che fa queste scene, ma se mi giro e vedo che fissi il C a Delia, dai“, ha dichiarato Sophie Codegoni. Alessandro Basciano ha ovviamente negato tutto ed ha minacciato di lasciarla e di ritirarsi dal gioco. “Mi sono permesso di girarmi un attimo e ti ho visto così, se pensi una cosa del genere di me io da questo momento non voglio avere a che fare più niente con te“.

Basciano ha poi iniziato a giurare su Dio che l’avrebbe lasciata, ma ricordandosi di aver passato una settimana a pregare per pentirsi di un giuramento fatto, ha immediatamente smesso.

Sono troppo trash loro due, non riesco a prenderli sul serio. Preferisco Delia che fa le acrobazie a bordo piscina.