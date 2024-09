SOPHIE: L’Essenza e il Suono di un’Anima

È uscito l’album omonimo e postumo di SOPHIE, che presenta collaborazioni con amici intimi come Kim Petras, Doss, Hannah Diamond e Bibi Bourelly. Prima della pubblicazione, troviamo i singoli “Reason Why” (in featuring con Kim Petras e BC Kingdom), “Berlin Nightmare” con Evita Manji, “One More Time” con Popstar, “Exhilarate” con Bibi Bourelly e “My Forever” con Cecile Believe.

L’album, sviluppato in collaborazione con il fratello Benny Long, guida gli ascoltatori in un viaggio attraverso l’immaginazione e la creatività di SOPHIE. È strutturato in quattro sezioni: si apre con un’ambient inquietante (“Intro (The Full Horror)”), si evolve in dolci tracce da club (“Live in My Truth” feat. BC Kingdom e LIZ), passa a una techno futuristica (“Berlin Nightmare” feat. Evita Manji) e culmina in pop esaltante (“Love Me Off Earth” feat. Doss). La release postuma di SOPHIE carica i brani di un significato profondo e agrodolce, tanto per gli ascoltatori quanto per i collaboratori.

Hannah Diamond ricorda il giorno della registrazione di “Always and Forever”, affermando che è stato l’ultimo giorno in cui ha visto SOPHIE di persona. Nonostante la sua scomparsa, l’album è una prova della sua eredità musicale, ereditando un panorama pop che resta segnato dalla sua influenza. L’album era quasi completato quando SOPHIE è tragicamente scomparsa, e i suoi amici più cari hanno lavorato per terminarlo.

La famiglia di SOPHIE ha contattato coloro con cui ha immaginato il progetto, trovando conforto nella musica che ha lasciato. Desiderano condividere con il mondo ciò che SOPHIE voleva pubblicare, convinti che questa musica possa mantenere viva la connessione con lei. Questo album narra il suo viaggio musicale, privo di confini temporali e generazionali, esplorando emozioni e accettazione di sé attraverso un paesaggio sonoro in continua evoluzione.

SOPHIE, il cui vero nome era Sophie Xeon, è morta tragicamente in un incidente ad Atene nel gennaio 2021 a soli 34 anni. Questo album omonimo, successore del debutto del 2018 “OIL OF EVERY PEARL’S UN-INSIDES” e della compilation “PRODUCT” del 2015, rappresenta l’ultima uscita discografica della sua carriera, arricchendo la sua eredità artistica. Benny Long, che ha collaborato con lei per oltre un decennio, ha completato l’album onorando la sua visione.