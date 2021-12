Subito dopo la furiosa lite avuta con Soleil Sorge, Sophie Codeogoni si è chiusa in camera con Miriana Trevisan ed ha fatto delle insinuazioni davvero interessanti. La 19enne ha rivelato che ‘sapeva già tutto prima di arrivare al GF Vip’ su quello che avrebbe fatto Soleil.

“Mi ha umiliata gratuitamente e si permette ancora di parlare. Ma guardasse quello che sta facendo qui dentro. Io perché sono buona e cara, ma sapevo già tutto prima di entrare. Meglio che non mi faccia parlare”.

A questo punto che parlasse e raccontasse tutto. Soleil e Alex si sono messi d’accordo? Bene, che li smascherasse in diretta. Ma la vera domanda è: perché Sophie non lo fa? E per la risposta a questa domanda bisogna fare qualche passo indietro.

E Sophie spilla e conferma il teatrino con Soleil complice:

“Guarda cosa sta facendo, io sono buona e cara e non parlo. MA SAPEVO GIÀ TUTTO” Ma va! #gfvip pic.twitter.com/jgcu8Ygrik — 🤺 NoBullyArea 🛑 (@serioouusly) December 9, 2021

“NON MI FACESSE PARLARE CHE SAPEVO GIÀ TUTTO DI QUELLO CHE STA FACENDO CON ALEX” SOPHIE🍵#gfvip pic.twitter.com/FcbGXfaQUN — allthend2.0 (@sisalvichipuoo_) December 9, 2021

Non Sophie che ha detto: “mi faccia stare zitta perché se parlo…io già sapevo tutto di quello che sta facendo adesso” mentre litigava con Soleil.

Tranquilla Sophie, lo sapevamo tutti, spittanateli a più non posso.#gfvip #GFVIP — lady Pavonessa (@Androme05256070) December 9, 2021

Soleil e le frecciatine alla Codegoni.

Lo scorso ottobre la Sorge ha parlato di teatrini organizzati per Sophie Codegoni prima del GF Vip: “Vogliamo parlare di te che ti sei fatta scrivere il copione e sappiamo anche da chi. Poi l’interferenza tua tra Manuel e Lulù, sappiamo che era tutto programmato. Volevi farlo prima di entrare. Ah, non c’è stata un’interferenza? Mi ricordo anche Fabry dirti questa cosa e tu non vedevi l’ora. Dobbiamo tirare fuori tutto? Sono cattiva? Forse perché sono troppo vera. Vuoi che dica tutto? […] Io ho sentito che tu dovevi provarci con Manuel! Quindi di che cosa stiamo parlando? Con Fabri a tavola!”

A questo punto viene da pensare che le due non si smascherino fino in fondo perché entrambe sanno troppo l’una dell’altra.

Le rivelazioni di Francesca Cipriani su Gianmaria e Sophie.