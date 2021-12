Dopo le tensioni dei giorni scorsi Sophie Codegoni ieri sera dopo cena si è avvicinata a Jessica Selassié per chiederle scusa. L’ex tronista ha promesso alla “sorella” che eviterà di stare troppo vicina ad Alessandro, perché non vuole ferirla, visto che preferisce lei a lui.

“Mi accorgo che alcune cose le voglio evitare. Ti chiedo scusa, spesso non ci faccio caso, magari faccio cose che ti possono infastidire. Adesso eviterò, quindi preferisco evitare di fare cose con lui che allontanarmi da te. Quando non ci sei mi sento solissima. Da oggi prometto che evito proprio. Preferisco te a lui, la tua presenza. Amore ti voglio un bene dell’anima”.

Spoiler: promessa non mantenuta!

Sophie Codegoni si bacia con Alessandro Basciano nel magazzino del GF Vip.

Esattamente un’ora dopo le belle parole riservate a Jessica, la Codegoni e Alessandro si sono appartati in magazzino. Carezze, coccole e baci, i due si sono lasciati andare. Usciti dal magazzino i piccioncini si sono tenuti per mano ed hanno continuato a flirtare come se nulla fosse, tanto che Manila Nazzaro rivolgendosi ad Alessandro ha detto: “Ho già capito, avete fatto il danno“.

Basciano ha risposto con una frase criptica: “Se ho fatto danni? Direi quasi dai. Però Alessandro 1 e il resto del mondo 0“.

A parte le bugie raccontate a Jessica, mi viene soltanto da dire: che brutta esterna.

