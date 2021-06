Sophie Codegoni potrebbe essere una delle nuove vippone del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, parola di CheTvFa. L’ex tronista 18enne nonché attuale fiamma di Fabrizio Corona (dopo un breve flirt con Nicolò Zaniolo) sembrerebbe essere pronta alla sua seconda esperienza televisiva dopo Uomini e Donne.

La conferma della relazione fra Fabrizio Corona e Sophie Codegoni è arrivata da Libero: “L’ex tronista di Maria De Filippi vive nella nuova casa di Fabrizio Corona, il quartier generale dove l’ex re dei paparazzi si è rimesso in pista con il suo lavoro di agente dei vip“. Al momento però i due non hanno ancora confermato questa indiscrezione.

Fabrizio Corona ritrova l’amore con un’ex tronista che va a vivere con lui agli arresti domiciliari https://t.co/q7oEa7TfcT — BICCY.IT (@BITCHYFit) June 22, 2021

Sophie Codegoni, perché si è lasciata da Matteo Ranieri

L’ex tronista nel programma di Maria De Filippi ha scelto Matteo Ranieri, ma la loro storia è durata quanto un gatto in tangenziale.

“Non è stata una situazione semplice. […] La storia tra me e Matteo è finita. Sono andata a Uomini e Donne per trovare una persona che mi facesse sorridere, che mi facesse star bene ed emozionare perché era un periodo della mia vita in cui non riuscivo più ad approcciarmi con dei ragazzi. Matteo è riuscito a farmi star bene, a farmi sorridere e a rendermi felice. Le cose fuori sono state un po’ diverse. Non mi sento di dare colpe a nessuno, non voglio puntare il dito. Quando l’ho scelto, sapevo della nostra diversità però le emozioni che provavo, e che provo ancora, mi hanno portato a fregarmene. Tornassi indietro, lo sceglierei ancora, gli presenterei la mia famiglia e i miei amici. La nostra diversità mentale ci ha portato ad avere anche un distacco a livello fisico e per una donna non è mai semplice“.