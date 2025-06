Sophie Codegoni: un nuovo amore tra i rumors e i social?

Sophie Codegoni ha suscitato nuovamente l’interesse dei fan dopo che è stata fotografata mentre passeggiava mano nella mano con un giovane misterioso, ritenuto da molti un calciatore. Lo scatto, apparso brevemente su una fanpage Instagram, è stato immediatamente rimosso, ma non prima che i fan avessero avuto modo di fare screenshot e avanzare teorie. Da alcune settimane, Sophie appare più serena e sorridente, sebbene eviti di commentare la sua vita privata dopo la rottura con Alessandro Basciano. I segnali sui social suggeriscono che potrebbe esserci un nuovo amore, ma per ora non ci sono conferme ufficiali. Gli appassionati di gossip continuano a speculare, attendendo ulteriori indizi su questa possibile relazione.

