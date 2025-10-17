18.9 C
Sophie Codegoni svela tradimenti e nuove verità in Italia

Venerdì pomeriggio, il talk show di Caterina Balivo su Rai 1 affronta un tema scottante: i tradimenti. Nel salotto de La Volta Buona, tra gli ospiti c’è Sophie Codegoni, giovane influencer che, con ironia e sincerità, racconta le sue esperienze amorose passate.

Durante la puntata, Balivo le chiede se è stata tradita, e Sophie risponde scherzando: “Ho iniziato la mia collezione di corna a 16 anni, quindi sono esperta”. Aggiunge che, sebbene un tradimento possa essere doloroso, gli eventi vissuti da adolescenti possono essere più facilmente superabili. Quando la conduttrice le chiede come ha scoperto i tradimenti, Sophie si definisce “l’investigatore privato” del suo gruppo di amici, affermando che “purtroppo siamo tutti cornuti”.

Le dichiarazioni accendono il dibattito in studio, con vari ospiti che discutono sull’umanità dei tradimenti. Tuttavia, sui social, il pubblico ha reazioni contrastanti: alcuni difendono l’idea che sia un’esperienza comune, mentre altri criticano la leggerezza con cui viene affrontato l’argomento. Stampa e commenti si concentrano su Sophie, che ha mostrato un cambiamento evidente nel suo aspetto: appare più naturale e radiosa, segno di una nuova fase della sua vita.

Questo rinnovamento non è solo di tipo estetico. Le difficoltà con l’ex compagno, Alessandro Basciano, padre di sua figlia Celine Blue, hanno influenzato profondamente la sua vita. Attualmente, Basciano è costretto a mantenere distanza da lei e indossa un braccialetto elettronico a causa di accuse di stalking. Sophie sta cercando di chiudere con il passato e di ritrovare se stessa.

