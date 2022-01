L’amicizia tra Jessica Selassié e Sophie Codegoni è a rischio e nuovamente a causa di Alessandro Basciano. Proprio l’ex corteggiatore di Uomini e Donne ieri notte ha messo in guardia la sua ragazza dicendole che la principessa etiope sarebbe cotta di lui. La Codegoni ha detto di non volerci nemmeno pensare, ma ha poi ammesso di essere piena di certe battute allusive che la Selassié fa su Basciano.

“A me le sue battutine infastidiscono troppo. Il fatto è che a tutto c’è un limite e lei continua a stuzzicarti. Ovviamente essendo una mia amica sto provando a tenermi. Non ho mezze misure, se parto contro di lei faccio un macello. Sono sempre accanto a lei che mi mordo la lingua. Quando fa le battute su di te cerco di riderci, ma per come sono fatta io farei un bordello. Per adesso lo faccio perché è lei. Guarda che devo iniziare a fare yoga, perché se parto faccio un caos. Tu non mi hai mai vista inca**ata ed è meglio che non mi vedi. Guarda che io spacco tutto”.

Sophie Codegoni si confida con Soleil.

Subito dopo aver parlato con Alessandro, Sophie Codegoni si è sfogata con Soleil Sorge (che non è esattamente una sua amica). Anche con la coinquilina Sophie si è lamentata di Jessica.

“Giuro sono troppo infastidita da questa cosa. All’inizio no, ma adesso sì. Gli scherzi sono belli se durano poco. Adesso fa battute, ma poi ci aggiunge i fatti. Fossero soltanto parole sarebbe già qualcosa. Ho un fastidio, perché io do un valore altissimo all’amicizia e io non farei mai queste cose ad una mia amica. Lei dice che se lo sogna la notte e gli chiede di andare a dormire con lei, ma è follia. Per come sono fatta io non mi permetterei mai di dire certe cose ed avere determinati atteggiamenti che lei ha con Alessandro”.

Ma parlarne solo con la diretta interessata no?

Sophie che da della acchiappa clip a Jessica 😂😂😂😂😂 quando lei è la prima che lo fa per le clip #jessica #JERU #GFVip2021 #GFvip pic.twitter.com/oT1Riq3o3D — ÃñdrēĀ__ (@andrea9737268) January 14, 2022

Soleil a Sophie e Jessica: Finché restate false tra di voi, non dovreste litigare. URLALOOOOO! #Gfvip #Jeru pic.twitter.com/rkRypw30Ts — More Inside🌙 (@MoreInsideX) January 14, 2022