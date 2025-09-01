26.7 C
Sophie Codegoni splende a Venezia nonostante le difficoltà

Da StraNotizie
Sophie Codegoni, ex tronista e concorrente del Grande Fratello, sta vivendo momenti difficili a causa del suo travagliato rapporto con l’ex fidanzato Alessandro Basciano, che ha portato a un caso di stalking. Nonostante le avversità, Sophie lotta per ottenere giustizia. Dopo un iniziale rifiuto, ad Alessandro è stato imposto il braccialetto elettronico, con divieto di avvicinamento e comunicazione con Sophie, madre della loro bambina.

Recentemente, Sophie è stata protagonista alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, un evento di grande richiamo che attira anche influencer. La sua presenza sul red carpet ha fatto scalpore, in particolare per il suo nuovo look, apprezzato sui social. Molti utenti hanno commentato la sua bellezza, definendola “meravigliosa” e lodando il suo nuovo taglio di capelli.

Inoltre, Sophie ha condiviso su TikTok un video della sua giornata a Venezia, in cui ha raccontato della sua esperienza. Ha mostrato le varie fasi del suo arrivo, dai preparativi con il suo team fino alla scelta del look finale, ispirato agli anni ’60. Tra i commenti sotto il video, tanti complimenti per il suo bellissimo aspetto e il taglio di capelli.

Sophie ha anche parlato del suo ex, affermando di essere stata spiata e minacciata, chiedendo maggiore rispetto. Nonostante tutto, continua a ricevere supporto dai suoi follower, che la seguono con affetto.

