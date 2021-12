Soleil Sorge e Sophie Codegoni proprio non riescono ad andare d’accordo, ma nemmeno a smascherarsi fino in fondo. Il motivo? Entrambe dicono di sapere molte cose l’una sull’altra e nessuna delle due si sbottona troppo. Ieri però l’ex tronista si è lasciata sfuggire qualcosa. La 19enne dopo aver litigato con la Sorge si è chiusa in camera con Gianmaria e Miriana ed ha parlato di una cena dalla quale Soleil sarebbe stata cacciata.

“Quella non dovrebbe proprio stuzzicarmi. Poi soprattutto con le cose che so di lei. Parlo di tante robe successe prima del GF Vip. Che non si azzardasse ed evitasse proprio. Non ci provasse più a darmi fastidio. Ho assistito a delle scene fuori da qui, che lascia perdere proprio. L’hanno cacciata da una cena, che gratuitamente si è messa ad insultare Vito e poi…”

Purtroppo non credo proprio che in puntata parleranno di queste rivelazioni. Però quanto vorrei che queste due durante la prossima litigata raccontassero tuttol’una sull’altra alzando sempre più la posta delle confessioni choc. Perché sono certo che questa della ‘cena’ sia soltanto la punta dell’iceberg.

Ah ecco qual è il problema tra Sophie e Soleil. Soleil a detta di Sophie è stata cacciata dalla cena di Corona perché avrebbe litigato con quest’ultimo. E parte la censura.#gfvip — vintageaddicted (@cestlaviemacher) December 9, 2021

Sophie riferito a Soleil: “con tutte le cose che so su di lei non deve infastidirmi, l’hanno cacciata da quella cena perchè si era messa a litigare, e lui è un uomo splendido…” (censura)

se l’uomo splendido è chi penso io….#gfvip — Federico (@Federic1910) December 9, 2021

Sophie dice: Soleil è stata cacciata da una cena. Non è la stessa cena a cui si riferiva Sole? Soleil aveva detto una volta che sene era andata da questa cena, per un motivo che non ha voluto dire.

Può essere quella con Fabrizio? #gfvip — Urania (@Urania42429753) December 9, 2021

Le altre insinuazioni di Sophie Codegoni e Soleil Sorge.

Due mesi fa Sophie Codegoni ha anche accusato la sua nemica di essersi fatta scrivere il discorso per la clip di presentazione: “Hai detto che ti eri fatta scrivere le cose. Sai chiaramente di cosa sto parlando, non farmi andare oltre. Dicevi che non sapevi se fingere di non conoscere Gianmaria per fare delle battutine nel filmato dove ti saresti presentata“.

Soleil invece ha parlato di una cena con ‘Fabry’ durante la quale qualcuno avrebbe ipotizzato un teatrino tra Sophie e Manuel Bortuzzo: “E la tua intromissione tra Manu e Lulù? Tutto programmato da mesi e io lo sapevo. Perché ricordo benissimo che Fabry te lo disse e te non vedevi l’ora. Devo proprio tirare fuori tutto? Sei sicura che ti convenga? Vuoi che dica tutto? Quindi di che cosa stiamo parlando? Io ho sentito che tu dovevi provarci con Manuel! Quello di cui parlo è successo con Fabri a tavola“.