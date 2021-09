La storia tra Sophie Codegoni e Matteo Ranieri è durata quanto un gatto in tangenziale. I due ex volti di Uomini e Donne sono durati insieme solamente un mese. Ieri sera subito dopo la puntata l’ex tronista ha parlato della fine dell’amore con Matteo, rivelando anche alcuni dettagli.

“Lui non penso venga qui, perché sa quanto io l’ho coperto. Poi calcola che dopo la rottura io sono passata malissimo e lui no. Lui non verrebbe mai qui perché sa che in uno scontro faccia a faccia non mi terrebbe botta, perché sa che io dico la verità e ho le prove di quello che ha fatto. Quando ci siamo lasciati per farmi passare male lui ha raccontato che io l’avevo messo in imbarazzo portandolo in un hotel milanese da 1000€ a notte facendolo pagare. Bugiardo, perché ho le carte che dimostrano che per tre notti è costato 300€. A Milano non puoi trovare di meno. Sono stata molto attaccata sui social e lui non soltanto non mi ha difesa dicendo la verità, ma ha gettato benzina sul fuoco”.

Ma non è che adesso Sophie Codegoni ha tirato fuori le “cattiverie” dell’ex per avere un blocco lunedì prossimo (visto che in queste puntate è stata una comodina)?

Sophie ha avuto poco spazio in queste puntate e ha deciso di ritirare fuori Matteo sperando in realtà che lui abbocchi così da avere il blocco in puntata #GFVIP — Debina 87 🐍 (@Debina87) September 24, 2021

Ma Sophie che parla di Matteo con la speranza che venga a parlare con lei per fare il teatrino? #gfvip — Ranocchietta_ (@Ranocchietta_) September 24, 2021

Sophie Codegoni: “Mia mamma mi aveva avvisata”.