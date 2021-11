Ieri notte Alex Belli ci ha regalato un revival di CentoVetrine mentre minacciava di abbandonare il game del GF Vip. Ma la vera notizia choc è che Sophie Codegoni giura di averlo visto aprire la seconda porta rossa. La gieffina sostiene che questo comporterebbe la squalifica del coinquilino.

“Certo che dovrà uscire ve lo assicuro. Guardate che ha aperto la seconda porta che dà sull’esterno. Ragazzi è ovvio che è squalificato. Ma no, guardate che questo è il regolamento. Ha aperto davvero la seconda porta, oltre che la prima ovviamente. Vi dico che l’ho visto io è. L’ha aperta, ok che non è uscito, ma l’ha aperta. No, no, no, non si può proprio aprire. Se apri la prima porta rossa sei eliminato, se apri la seconda sei squalificato. Vuol dire che nemmeno più in studio puoi andare. Questo è il regolamento. – ha concluso Sophie Codegoni – L’ho letto sul contratto e poi è sempre successo così”.