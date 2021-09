Il GF Vip 6 è appena iniziato e già arrivano le prime dinamiche. Ieri sera Alfonso Signorini ha mostrato una clip in cui Sophie Codegoni ammette di aver già adocchiato Alex Belli. L’ex tronista nel filmato ha fatto i complimenti all’attore, nonostante sia sposato.

A distanza di poche ore è intervenuta la moglie di Alex, Delia Duran. La donna su Instagram ha pubblicato delle storie in cui si scaglia contro la futura gieffina (che entrerà venerdì nella casa).

“Ma voi in Italia che visione avete del matrimonio? Significa ancora qualcosa?? Al mio paese non funziona così. Mio marito è entrato nella casa perché vuole costruire un futuro per la nostra famiglia. Non è andato lì per allettare e rallegrare ogni tipo di donna insoddisfatta e in cerca di popolarità mascherata da amore. Come ti permetti Sophie Codegoni! Come si permettono le tre “principesse”. Se questa è la piega della trasmissione, entro nella casa e me lo porto via! Cosi vi faccio vedere di che pasta sono fatte le Venezuelane!”