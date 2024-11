Sophie Codegoni parla dopo l’arresto di Alessandro Basciano per stalking: il suo messaggio sui social

La modella e influencer Sophie Codegoni ha pubblicato un commento su Instagram in seguito all’arresto del suo ex compagno, Alessandro Basciano, accusato di stalking. Codegoni ha dichiarato: “Sono una donna e una madre che ha fatto quello che era purtroppo necessario”. L’arresto è avvenuto il 22 novembre e le accuse contro Basciano comprendono minacce, violenze e atti persecutori iniziati dopo la nascita della loro figlia. Secondo le segnalazioni, Basciano avrebbe pedinato Sophie e messo in atto comportamenti violenti, come sputi in faccia e minacce, oltre a danneggiare un’auto e aggredirla in una discoteca di Milano.

Il messaggio di Codegoni, pubblicato sul suo profilo Instagram, esprime un mix di dolore e necessità di proteggere se stessa e la propria famiglia. Ha sottolineato che, nonostante il coraggio che altri le attribuiscono, si sente semplicemente una madre costretta a prendere decisioni difficili per garantire la sicurezza sua e della figlia. “Ho lottato contro la paura”, ha scritto, ammettendo di aver sperato in un cambiamento che non si è mai realizzato.

Inoltre, Codegoni ha evidenziato che, nonostante il caos, ha trovato la forza di scegliere il giusto e di mettere al primo posto la serenità della sua famiglia. Ha concluso il suo post affermando la volontà di andare avanti, di continuare a essere una madre e a lavorare, sperando che un giorno tutto questo diventi solo un ricordo lontano.

Nel frattempo, Alessandro Basciano rimane in carcere a Milano in attesa dell’interrogatorio che potrebbe chiarire i dettagli delle sue presunte responsabilità. Le reiterate accuse di stalking e violenza hanno sollevato un notevole clamore, portando l’attenzione del pubblico sul tema della violenza di genere e del supporto alle vittime.

Sophie Codegoni, affrontando questa difficile situazione, si impegna a trovare la propria identità e a proteggere la sua famiglia, affrontando le sfide con determinazione e resilienza.