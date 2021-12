Alessandro Basciano deve aver confuso il Grande Fratello Vip per Uomini e Donne. Evidentemente l’ex tentatore di Temptation Island Vip pensava di essere stato scelto come nuovo tronista. Va anche detto che diverse gieffine si sono calate benissimo nei panni delle corteggiatrici. Appena entrato il belloccio si è trovato gli occhi puntati di Sophie Codegoni, Soleil Sorge e anche Jessica Selassié. Già prima di varcare la porta rossa Basciano ha rivelato di avere un debole sia per Sophie che per Soleil e adesso che è dentro ha flirtato anche con Jessica.

Dopo essere stato accusato di aver fatto troppo il piacione, ieri pomeriggio Alessandro ha confessato di aver fatto la sua scelta (mancavano soltanto i petali di rose). La new entry ha rivelato di avere un interesse particolare per Sophie Codegoni. Nonostante tutto i telespettatori che guardano la diretta su Mediaset Extra si sono accorti che ‘American Smile’ continua a guardare con gli occhi a cuoricino anche Soleil, che però non sembra più troppo interessata. La Sorge dopo l’avvertimento di Alex Belli ha detto: “Caro Ciccio mio grazie dell’avviso e dell’avermi messo in guardia. Però non sei riuscito tu a a giocare e fare teatrini con me, figuriamoci se ci riesce Basciano“. Cosa hanno sentito le mie orecchie? Soledad c’eri tu sotto le coperte con il ‘Man’, mica noi. Quindi direi che il teatrino è riuscito benissimo.

Ho letto da voi che Alessandro ha detto che ha scelto Sophie, ma questo ancora flirta e guarda Soleil.#gfvip pic.twitter.com/ng34hMqifx — Matt (@Matt80800) December 21, 2021

Alessandro che dice che ha scelto. Ma caro non sei a uomini & donne o a temptation.

E comunque non hai scelto niente tu,

è un’altra che ieri ha scelto per sè:

Soleil

#gfvip pic.twitter.com/jvwcBztHPM — Våle🐍; MAMMAMIA (@Vale41229116) December 21, 2021

Soleil ieri ha detto ch’è innamorata del tipo fuori, Alex sgama il teatrino di Alessandro da bravo intenditore, Sophie e Gianmaria “si lasciano” e guarda caso Basciano stamattina dice di aver fatto una scelta: ossia Sophie. Ma che casualità, che spontaneità, eh? #gfvip pic.twitter.com/v2mUoPzsLB — #Rare 🎥 (@DioBenedicaMe) December 21, 2021

Le giustificazioni di Alessandro Basciano con Sophie Codegoni.

La Codegoni ha accusato Alessandro di aver giocato un po’ troppo al ‘tentatore’ e lui si è subito giustificato: “Non è vero che sono qui a corteggiare tutte. Prima che entrassi mi hanno fatto la domanda ‘chi potrebbe piacerti esteticamente?’. Io non avendo visto il programma, soltanto all’ultimo, perché stavo a Madrid, ho fatto nomi di chi conoscevo. Sì perché con Soleil sono stato anche a cena e poi ho detto anche te, perché ti conoscevo. Siete tutte belle donne e ragazze, però davvero ho fatto questi due nomi perché vi conoscevo. ormai se faccio una battuta ad una donna viene fuori che ci sto provando e quindi diranno che ci provo con tutte“.

Chiacchiere a parte, il limone tra Sophie e Alessandro arriverà a breve e sono sicurissimo.