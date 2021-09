Valentina Nulli Augusti ieri sera è entrata al Grande Fratello Vip per avere un confronto con Tommaso Eletti.

“Mi sono rialzata come un’araba fenice perché nella vita ho affrontato draghi a quattro teste” – ha dichiarato Valentina a Tommaso – “Sono tornata a vestirmi come voglio, senza le tue regole da talebano. Nessuno sa quello che tu mi hai fatto e detto fino alla settimana prima di entrare qua dentro. Sono venuta qua solo per due motivi: perché hai rivelato particolari intimi riservatissimi della nostra sfera sessuale e per rispondere a Sonia Bruganelli”.

Dichiarazioni che Eletti ha commentato semplicemente come “dici tutto questo perché hai voglia di visibilità”.

Valentina è ferma, decisa, chiara: è lontana dal rapporto che aveva con Tommaso. Ed è davvero il momento del chiarimento finale. #GFVIP pic.twitter.com/7nVHJFhRY2 — Grande Fratello (@GrandeFratello) September 24, 2021

Per Tommaso, Valentina è semplicemente in cerca di visibilità… ma Valentina non è dello stesso avviso. #GFVIP pic.twitter.com/pT1hpilruQ — Grande Fratello (@GrandeFratello) September 24, 2021

Sonia non ha usato mezzi termini: per lei, quella tra Tommaso e Valentina è stata una relazione malata. La lite corre sui social. #GFVIP pic.twitter.com/1KXz9Rfoew — Grande Fratello (@GrandeFratello) September 24, 2021

Al termine della puntata Sophie Codegoni, parlando con Soleil e Sammy, ha svelato di avere una conoscenza in comune con Valentina Nulli Augusti e che proprio questa le avrebbe confessato che l’ex di Tommaso Eletti stava puntando ad entrare nel mondo dello spettacolo.

Valentina Nulli Augusti, Sophie Codegoni la massacra: “Sono felice perché Tommaso ha finalmente capito che non ne vale la pena”