Sophie Codegoni mano nella mano con Aron Piper di Elite

Dopo la profonda crisi e la rottura confermata a suon di botta e risposta a Verissimo, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano negli ultimi mesi hanno provato a rimettere insieme i cocci della loro storia. Per diverso tempo i due sono stati paparazzati insieme, ma le cose a quanto pare non sono finite benissimo. Nei giorni scorsi sono circolati rumor di una nuova maretta tra l’ex tronista e il compagno e adesso è arrivata la notizia di un avvistamento dell’ex tronista in compagnia di un famoso belloccio spagnolo…

Questa domenica di gossip mi piace 💅

Come ci sono finiti insieme Aron e Sophie? 🍿😅 pic.twitter.com/gRERwu5Gaq — Rosa🌹 (@Rosa86299368) June 16, 2024

Sophie Codegoni mano nella mano con Aron Piper, l’attore di Elite: “Erano molto affiatati”.

Ieri sera Deianira Marzano ha pubblicato la segnalazione che le è arrivata da una sua follower, secondo la quale la Codegoni sabato sera era ad un evento milanese insieme ad Aron Piper: “Deia ieri sera all’evento sopra il salumaio in Montenapoleone sono arrivati insieme la Codegoni e Aron Piper quello di Elite. Erano molto affiatati e poi sono andati via mano nel mano. Sono riuscita a fare solo queste foto perché avevo paura di essere vista“. La Marzano ha anche condiviso le foto che le sono arrivate dalla sua follower. In effetti Aron Piper su Instagram ha fatto sapere di essere in Italia già da qualche giorno.

Se non avessi letto il nome non averi mai riconosciuto Aron Piper in queste foto.

Queste invece sono le ultime parole della Codegoni su Alessandro Basciano: “Come va? L’altra volta ti ho detto male. Adesso sono in un vortice. – ha dichiarato a Verissimo – A momenti sto male, altri meglio e mi sento leggera. Però è stata tosta prendere questa decisione. Ho visto cose che mi hanno portata a rompere. Ho visto anche l’intervista di lui. Ero certa che non avrebbe ammesso. Se io sono qui a raccontare i fatti è per correttezza. La nostra coppia è nta sotto le telecamere. La relazione è finita e ho voluto raccontare i motivi. Ho le prove, quello che dico non è solo aria fritta e non sono delle supposizioni. Io non voglio passare per cattiva. Lui è venuto qui a fare il pianto e io non accetto di passare per quella che non sono“.