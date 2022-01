La ragazza non ha accettato le critiche del Basciano e lo ha cacciato via dalla camera

Nuovo litigio tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni dopo la scorsa puntata del Grande Fratello Vip andata in onda venerdì scorso. All’ex corteggiatore non è andato giù il fatto che la ragazza abbia parlato con Delia per la sua nomination. “Queste persone che decidono con chi io devo o non devo parlare. Neanche mia madre me lo dice. – ha confessato Sophie Codegoni. Arriva in camera e mi dice “Sei una buffona“, gli ho detto “Ma perché?“. “Perché parli con Delia dopo che mi ha nominato. Prendi una posizione va, che vai da me, poi vai da Delia, poi vai da Sole”.

Sophie è davvero un fiume in piena ed ha proseguito dicendo: “Nemmeno i bambini si comportano così. Lui mi ha messo il muso perché io ho parlato con Delia dopo che lei l’ha nominato. Poi me l’ha proprio detto. Era arrabbiatissimo e mi ha spiegato che il motivo era la mia vicinanza a Delia. Secondo lui io non dovrei stare con lei perché l’ha nominato. Ci rendiamo conto di questo ragionamento folle?”.

Fonte: web

Alessandro addirittura è arrivato a dirgli di non voler più avere a che fare con lei. “Era serissimo, ha giurato su suo figlio che non vuole più avere a che fare con me. Domani lui sarà il primo che si pentirà perché ha giurato e non si può tornare indietro ad un giuramento così!” – ha confessato Sophie.

Sophie Codegoni caccia fuori Alessandro dalla loro camera

Il giorno dopo le cose si sono complicate ulteriormente. Alessandro è tornato sulla vicenda e Sophie è sbottata arrivando a prendere le valigie del giovane e a mettergliele fuori la porta.

“Guarda, sparisci proprio, non è serata. Ridimensionati, stai facendo una bruttissima figura. Ti sbatto le valigie fuori dalla porta basta. Mi sono rotta hai esagerato“. Se ne parlerà questa sera in puntata?