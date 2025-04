Sophie Codegoni lascia Fagioli: lui esce a cena con Basciano

Secondo l’esperta di gossip Deianira Marzano, la frequentazione tra Sophie Codegoni, ex gieffina e influencer, e il calciatore Nicolò Fagioli sarebbe già terminata. I due sono stati avvistati insieme a partire da marzo, ma la loro relazione non è mai stata ufficializzata. La Codegoni sembra aver chiuso definitivamente con Alessandro Basciano, il padre della sua bambina Celine Blue, con cui ha avuto una relazione turbolenta piena di tensioni e battaglie legali.

Nonostante Sophie e Alessandro avessero spesso lasciato aperta la possibilità di un ritorno, sembra che la necessità di garantire un ambiente sereno per la crescita della loro figlia abbia influito nella decisione di interrompere definitivamente la loro storia. Dopo questo capitolo, Sophie ha incontrato Nicolò Fagioli, ma la loro presunta relazione si è rivelata breve.

Marzano ha inoltre condiviso un particolare sorprendente: un follower ha riferito di aver visto Fagioli e Basciano seduti insieme in una trattoria pochi giorni fa. Questo avviene proprio mentre si conferma la fine della frequentazione con Sophie, sollevando domande su cosa si siano detti i due uomini, dati i legami con la stessa donna. La curiosità dei fan è alta, specialmente considerando i drammatici eventi passati che hanno coinvolto Sophie e Alessandro, e gli sviluppi attuali rendono la situazione ancora più intrigante. La “rottura” tra la Codegoni e Fagioli non porterà dunque a cuori spezzati, ma rimane un argomento di discussione tra coloro che seguono con interesse le vicende dei due ex gieffini.