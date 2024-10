Sophie Codegoni: Lacrime e Paura per la Figlia in Ospedale – Aggiornamenti sulla sua Salute

Sophie Codegoni, ex concorrente del Grande Fratello Vip, ha condiviso un video emozionante su Instagram per raccontare il recente ricovero della figlia, Celine Blue, avvenuto mentre si trovava a Parigi per la Settimana della Moda. La giovane madre, visibilmente scossa, ha spiegato che Celine ha avuto febbre alta e convulsioni, costringendola a tornare d’urgenza in Italia. Fortunatamente, la situazione si è stabilizzata e non ci sono più pericoli per la salute della bambina. Tuttavia, il suo silenzio social e la decisione di essere all’estero hanno suscitato aspre critiche da parte degli haters, che l’hanno accusata di trascurare la figlia.

Nei suoi video, Sophie ha esprimuto paura e vulnerabilità, condividendo la propria esperienza in ospedale. Ha rivelato di non essere a conoscenza delle convulsioni febbrili, spiegando che si tratta di un fenomeno comune tra i bambini, in particolare per chi è predisposto come Celine. Ha utilizzato il plurale durante il racconto, il che ha fatto ipotizzare la presenza del padre di Celine, l’ex Alessandro Basciano, anche se lui non ha confermato.

Sophie ha affrontato apertamente le sue fragilità, confessando di essersi sentita in colpa per essere stata distante in un momento così difficile, ma anche sollevata per il fatto che Celine fosse con la madre sua. Questa esperienza le ha impartito un profondo senso di responsabilità e vulnerabilità, sentimento che non aveva mai sperimentato prima.

Nonostante il suo sfogo sincero, i commenti negativi non sono tardati ad arrivare. Molti utenti l’hanno criticata aspramente per aver lasciato sola la figlia e per la sua presenza a Parigi mentre Celine stava male. Le critiche hanno spaziato da attacchi diretti alla sua maternità a frasi sarcastiche sul suo lavoro. Solo alcuni fan hanno mostrato comprensione per la difficile situazione in cui si trovava.

La storia di Sophie Codegoni mette in luce le pressioni e le critiche che possono derivare dalla vita pubblica, specialmente quando si tratta di temi delicati come la maternità e la salute dei bambini. L’ex gieffina ha dimostrato coraggio nel condividere la sua esperienza, ma ha anche sollevato interrogativi sulla gestione della propria vita professionale e familiare.