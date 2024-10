Sophie Codegoni: la reazione furiosa di Basciano dopo l’intervista a Verissimo

Sophie Codegoni ha recentemente parlato della sua separazione da Alessandro Basciano nel programma “Verissimo” condotto da Silvia Toffanin, suscitando reazioni contrastanti. Durante l’intervista, Sophie ha sottolineato i buoni rapporti con il suo ex per il bene della figlia Celine Blue, affermando: “Non siamo una coppia, ci vogliamo bene e ci rispettiamo”. Queste parole sembrano contraddire la turbolenza del loro passato, caratterizzato da accuse reciproche.

Tuttavia, la reazione di Basciano non si è fatta attendere. Dopo l’intervista, ha comunicato il suo disappunto sui social, condividendo un’emoticon di popcorn, come a insinuare che si trattasse di uno spettacolo. Inoltre, molti follower hanno notato che Basciano ha smesso di seguire Sophie su Instagram, il che avrebbe intensificato i dubbi sulla serenità del loro attuale rapporto.

Alcuni fan hanno iniziato a sospettare che la conversazione in studio fosse una messa in scena per attirare l’attenzione mediatica, in particolare considerando che già in passato le loro apparizioni a “Verissimo” erano sembrate poco genuini. Queste speculazioni si basano su un’impressione comune che gli ex partner possano aver orchestrato drammi e controversie per rimanere nel dibattito pubblico.

Sophie, a sua volta, ha menzionato un flirt estivo con l’attore spagnolo Aron Piper, ma la sua dichiarazione di amicizia con Basciano ha suscitato perplessità tra i loro sostenitori. Pur affermando che l’amore può assumere forme diverse e che ora il loro affetto è rivolto principalmente alla figlia, i segnali trasmessi dalla coppia e le reazioni sui social lasciano trapelare una realtà più complessa.

In sintesi, mentre Sophie Codegoni promuove un’immagine pacifica della sua relazione con Basciano, le sue dichiarazioni e la reazione infuriata di lui hanno alimentato speculazioni su un possibile teatrino mediatico. I follower, stanchi di dinamiche simili, cominciano a interrogarsi sulla sincerità delle interazioni fra i due ex fidanzati, suggerendo che potrebbero avere messo in atto un nuovo capitolo nella loro storia pubblica per attirare l’attenzione.