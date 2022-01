Che il rapporto tra Sophie Codegoni e Jessica Selassié stia scricchiolando da settimane è evidente a tutti. Per quanto le due ragazze abbiano più volte detto “non litigheremo mai per un ragazzo“, alla fine il loro rapporto si è rovinato proprio per un manzo (come succede in moltissime amicizie anche fuori dal GF Vip). A dare la mazzata finale a questo legame tra le due gieffine c’ha pensato la madre di Sophie Codegoni, che ieri è entrata nella casa del GF Vip ed ha messo in guardia sua figlia da Jessica.

“Sono venuta qui per farti aprire gli occhioni che hai chiuso per troppo tempo. Negli ultimi giorni forse li hai aperti un po’. Sei super amate e fai passare un messaggio stupendo con la tua sensibilità. Però apri gli occhi, perché la casa è grande e molte cose ti sfuggono, ma a me no, io ascolto tutto. L’amicizia deve andare su due binari uguali. Sai invece chi ti ha dimostrato vera amicizia? Quella che tu non penseresti mai, Soleil. Lei è una tua vera amica, perché vi siete dette le cose in faccia, vi siete scannate, però è diretta e ti dice quello che è davanti e non dietro alle spalle. Perché a sparlare alle spalle siamo capaci tutti è troppo facile”.

Soleil vera amica di Sophie? Ma che programma sta guardando questa signora? In ogni caso è bene ricordare che la prima a tradire la fiducia dell’amica e a sparlare alle sue spalle è stata proprio Sophie, che per giorni ha detto di tutto su Jessica.

La madre di Sophie Codegoni parla ad Alessandro e Jessica.

La signora Valeria ha voluto avvisare anche con Basciano: “E adesso mi rivolgo anche a te Alessandro. Impara pure tu ad aprire gli occhi, perché una persona vicino a voi non è quella che pensate. Perché io vi seguo sempre, 24 ore su 24 e vedo tutto. Chi è questa persona? Jessica!”

La mamma della Codegoni ha parlato direttamente anche con la Selassié: “Perché non dici le cose in faccia? Devi ammettere che lo fai spesso. Io sono qui per farti passare un messaggio, devi evitare quello che fai con Alessandro. Cara mia, Lulù ti ha detto una cosa perfetta e tu ti sei arrabbiata con lei. Il fatto è che Lulù ha capito che tu fai passare un messaggio orribile fuori. Ascolta tua sorella, ha detto delle parole sante ‘stai facendo brutta figura’. Te lo ripeto io da fuori“.

“L’amicizia deve andare su due binari, uguali”… Sophie riceve un avvertimento ed un prezioso consiglio da sua mamma. ❤️ #GFVIP pic.twitter.com/YHPBb4HbGR — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 17, 2022

“L’amicizia te l’ha dimostrata un’altra persona. Sai quale? Quella che tu non penserai male”

Sophie “Soleil”

Mamma di Sophie “Soleil! Soleil è un’amica, perchè vi siete scannate, ma è diretta, ti dice quello che è davanti, non dietro le spalle”

Ecco#gfvip#solphie#TeamSoleil pic.twitter.com/RPqt9e5qJb — Våle🐍; MAMMAMIA (@Vale41229116) January 17, 2022