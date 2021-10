La rottura fra Sophie Codegoni e Matteo Ranieri ha fatto molto discutere ed ora che lei è nella casa del Grande Fratello Vip sono emersi ulteriori dettagli. Secondo il racconto della gieffina, infatti, sarebbe stato lui a lasciarla in un modo piuttosto brusco.

“La parte più brutta di tutta la nostra storia è stata la fine. Ha anche cercato di addossare la colpa a me. […] Mi ha fatto passare per una che non voleva trovare l’amore, ma voleva soltanto fare la fashion blogger. Quando è arrivato sotto casa mia per lasciarmi, è arrivato con il suo amico, è sceso dalla macchina e l’amico ha lasciato l’auto accesa. Poi lui è sceso dalla macchina e mi ha detto che non gli piacevo né esteticamente, né caratterialmente e poi mi ha chiesto: “Che cosa diciamo ai nostri fan?”.

Ti giuro su mia madre, questo è stato il modo in cui mi ha lasciato, con l’amico pronto a ripartire. Gli ho detto ‘Scusami? Sei serio?’. Mi sono sentita brutta. Sono sfortunata con gli uomini. Calcola il tuo fidanzato che si gira dall’altra parte nel letto e non fa nulla. Noi non abbiamo mai avuto un contatto fisico. Oltre al fatto che non gli piacevo esteticamente, mi ha detto che ero una viziata, egoista e pure egocentrica. Fidati che ha fatto delle cose che per una donna sono molto umilianti. In definitiva non penso di aver perso proprio nulla”.