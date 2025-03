Sophie Codegoni: Il Nuovo Amore dopo Alessandro Basciano

Sophie Codegoni, dopo la tumultuosa relazione con Alessandro Basciano, potrebbe aver ritrovato l’amore con Nicolò Fagioli, centrocampista della Fiorentina. La notizia, diffusa da Deianira Marzano, è ancora da confermare ufficialmente. Sophie e Alessandro, ex concorrenti del Grande Fratello Vip 6, hanno vissuto diverse vicende turbolente, culminate nella nascita della loro figlia Celine Blue, e recentemente sono stati coinvolti in una disputa legale. Il Tribunale del Riesame di Milano ha imposto a Basciano un divieto di avvicinamento a Sophie, stabilendo una distanza minima di 500 metri a causa di accuse di molestie e stalking. Questo provvedimento potrebbe comportare per Basciano l’uso di un braccialetto elettronico se la misura non fosse rispettata.

Dopo mesi dedicati alla sua carriera e alla figlia, Sophie potrebbe quindi iniziare una nuova fase della sua vita sentimentale. Nicolò Fagioli, 24 anni, è un calciatore italiano di origini piacentine, attualmente in prestito dalla Juventus. Recentemente è stato protagonista di una squalifica di sette mesi per coinvolgimenti nel calcioscommesse, un’esperienza che ha rivelato in una intervista, descrivendo come le scommesse avessero preso il sopravvento sulla sua vita, allontanandolo dal calcio.

Sophie, ora, sembra cercare una nuova serenità, lontana dalle complicazioni legate al suo passato e pronta a costruire una nuova storia. Resta da vedere se queste indiscrezioni si concretizzeranno in una relazione ufficiale tra i due.