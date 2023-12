Sophie Codegoni: i capelli le vanno a fuoco durante la festa di compleanno

Festa di compleanno a sorpresa per Sophie Codegoni che si è trovata davanti a sé ben tre torte con candeline accese.

Durante lo spegnimento delle candeline, però, la neo 23enne è andata letteralmente a fuoco dato che per errore una ciocca di capelli ha sfiorato una candela accesa facendo una bella fiamma. I suoi capelli però a quanto pare sono ignifughi, dato che il fuoco si è spento da solo.

Ecco il video:

Questo per Sophie Codegoni è il primo compleanno da ragazza madre, dato che la sua storia con Alessandro Basciano è ufficialmente terminata. Come confessato a Verissimo, infatti, oltre le corna ha dovuto sopportare anche un attacco d’ira.

“A Mykonos è successa una cosa grave. Lui mi ha tirato uno schiaffone in faccia perché un suo amico mi aveva accompagnato a farmi la piastra. Lui è fumantino. Lo schiaffo è una cosa grave e anche in quel caso ha detto ‘mi dispiace ma tu mi hai portato a farlo’. No e basta!”.