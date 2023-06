Sophie Codegoni ha smesso di seguire Basciano su Instagram? Cosa è successo

Proprio mentre ieri sera andava in onda la prima puntata di Temptation Island, alcuni utenti di Twitter si sono accorti di una cosa davvero singolare. Alessandro Basciano non risulta più tra i seguiti dalla sua compagna Sophie Codegoni. C’è chi ha pensato ad un possibile battibecco tra i due, ma i fan dei Basciagoni si sono affrettati a dire che si tratterebbe di un bug momentaneo di Instagram (ormai da almeno 7 ore Alessandro non è tra i seguiti della fidanzata). Al momento però i diretti interessati non hanno commentato la vicenda.

basciagoni dopo temptation island vi prego troppe cose stasera… è sempre giugno https://t.co/1T0jtZrzA3 — Cαɾɱҽʅα🦋 (@carmennella_) June 26, 2023

Alessandro Basciano: il curioso caso del bug.

E se di bug si tratta se la deve essere proprio presa con i Basciagoni, visto che lo scorso 8 giugno la Codegoni per almeno 3 ore non è apparsa tra i seguiti di Basciano. Anche in quel caso molti hanno pensato ad una lite passeggera e i fan invece hanno messo le mani avanti liquidando la vicenda come un errore di Instagram.

Quindi: sarà stato un bug? Sarà stato Mark Zuckerberg? O sarà stato boh?!



Sophie Codegoni a Verissimo sul suo compagno: “Ringrazio il GF Vip perché ho trovato l’amore”.