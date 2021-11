Ormai l’allungamento del GF Vip è ufficiale, Alfonso Signorini ha dichiarato che questa sarà l’edizione più lunga di sempre e finirà a metà marzo. Per questo motivo presto entreranno 8 nuovi concorrenti. Eppure nella casa i gieffini ancora non sanno nulla. Ieri notte Sophie Codegoni parlando con le coinquiline ha detto di essere quasi certa che il GF Vip finirà il 13 dicembre.

“Finirà il 13, perché sarebbero già entrati altri concorrenti. Ormai altri gieffini non entreranno più. Concorrenti nuovi non entrano, sapevo che c’erano persone in ballo, amici di amici di amici. Però dovevano entrare a metà ottobre, ormai è metà novembre. Dai è il 16 e non li fanno mica arrivare a fine mese. Può essere che entrino dei personaggi grossi tipo Mara Venier. Però in questo caso sono visite a sorpresa, non è che restano in gioco. Quindi direi che finirà il giorno che era stabilito all’inizio”.

Lulù Selassié ha concordato con Sophie Codegoni: “Sì anche io sapevo che doveva entrare qualcuno, però ormai è tardi. Ci sta che facciano venire la Venier a salutare Giucas, sarebbe bello. Comunque può essere che finisca a dicembre come doveva essere“.

Sophie: “Probabile che finisca il 13, perché se ci fossero stati altri concorrenti, sarebbero già entrati”.

Si certo…e mo chi glielo dice che il #GFVIP durerà fino a Marzo. 🤣🤣🤣 — I’mVincè✈♥️🔥😇 (@Kaptainvin_12) November 16, 2021

Soleil come Sophie Codegoni e Lulù: “Finirà il 13“.

Non soltanto Sophie e Lulù, ieri notte anche Soleil ha parlato del 13 dicembre come data della finale. Mentre cercava di consolare Alex Belli (che diceva di non farcela più a stare nel game), la Sorge ha detto: “Dai che tar 15 giorni mancheranno gli ultimi 13 e poi è finita davvero“.

Non vedo l’ora che Signorini dica “vipponi, devo darvi una notizia, visto il grosso successo, il GF Vip si allunga“…

#gfvip visto che il 13 è lontano e Alex sarebbe comunque andato via perché già ha detto che natale l’avrebbe fatto con i suoi sospetto che si farà o squalificare o uscirà e pagherà la penale perché un altro confronto non lo reggerà come quello di stasera — Simona A. (@Simona1986) November 16, 2021