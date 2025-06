Sophie Codegoni e Andrea Petagna: il gossip infiamma!

Sophie Codegoni, ex volto di “Uomini e Donne”, è al centro di un gossip riguardante un presunto flirt con Andrea Petagna, calciatore del Monza. Le voci sono state alimentate da alcuni indizi sui social, tra cui una Instagram story di Petagna che lo mostrava in auto, con una presenza notata sul sedile posteriore: la figlia di Sophie, Celine Blue. Questa foto, rapidamente rimossa, ha suscitato sospetti di una confidenza tra i due.

In aggiunta, nelle ultime settimane, sia Sophie che Petagna hanno pubblicato foto in location simili, alimentando ulteriormente le speculazioni. I gossip sono stati ripresi da esperti come Amedeo Venza e Deianira Marzano, riconosciuti per seguire le storie private degli showbiz.

Sophie ha recentemente attraversato un periodo difficile a causa della sua rottura con Alessandro Basciano, il quale ha affrontato denunce per stalking. Questa situazione ha probabilmente influenzato la sua scelta di mantenere un profilo basso riguardo alla sua vita sentimentale attuale.

Andrea Petagna, nato a Trieste nel 1995, ha una carriera nel calcio professionistico con esperienze in squadre di alto livello come il Milan e il Napoli, ed è ora conosciuto anche per le sue vicende personali. Sebbene al momento non ci siano conferme ufficiali su una relazione tra lui e Sophie, gli indizi sembrano indicare che ci sia un certo interesse tra i due.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.libero.it