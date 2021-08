Sophie Codegoni sarà una delle concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip ed a mezza giornata dalla conferma ha già sganciato una bomba sul settimanale Chi ed immediatamente ripresa su Instagram: un duro attacco a Matteo Ranieri, suo ex fidanzato, conosciuto a Uomini e Donne.

La storia fra Sophie e Matteo è durata quanto un gatto in tangenziale e proprio al settimanale di Alfonso Signorini la nuova gieffina ha dichiarato:

“Mi ha lasciato lui: diceva che non gli piacevo né esteticamente né caratterialmente… Insomma, una brutta persona, tutt’altro, rispetto a come si era mostrato. Non ero ancora innamorata, ma ero molto presa ed é stata una delusione. Una delle tante: sono piuttosto sfigata con gli uomini. Dalle relazioni di mia mamma alle poche mie, ho vissuto solo esperienze negative e di tradimento. Però sono sempre aperta all’amore: ci credo”.

La risposta incriminata è stata ripresa da Sophie su Instagram, sottolineando in rosso proprio la frase “diceva che non gli piacevo né esteticamente né caratterialmente“, aggiungendo poi un “Sshh! Ne parleremo dentro la Casa“.

Ho come l’impressione che ne vedremo delle belle. Grazie, Alfonso. Che il trash abbia inizio.

“Non è stata una situazione semplice. Oggi lo scopo è non piangere che è dura. La storia tra me e Matteo è finita. Sono andata a Uomini e Donne per trovare una persona che mi facesse sorridere, che mi facesse star bene ed emozionare perché era un periodo della mia vita in cui non riuscivo più ad approcciarmi con dei ragazzi. Matteo è riuscito a farmi star bene, a farmi sorridere e a rendermi felice. Le cose fuori sono state un po’ diverse. Non mi sento di dare colpe a nessuno, non voglio puntare il dito. Quando l’ho scelto, sapevo della nostra diversità però le emozioni che provavo, e che provo ancora, mi hanno portato a fregarmene. Tornassi indietro, lo sceglierei ancora, gli presenterei la mia famiglia e i miei amici.

La nostra diversità mentale ci ha portato ad avere anche un distacco a livello fisico e per una donna non è mai semplice. Sono molto legata a quello che io e Matteo abbiamo costruito in questi 5 mesi insieme. Sono un po’ meno legata a quello che c’è stato fuori. La distanza non è mai stata un problema, si sapeva che nn sarebbe stato facile. Se due persone stanno bene insieme quando si vedono nel weekend, possono stare bene anche quando restano separati. Probabilmente non sono stata in grado di farmi capire”.