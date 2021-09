Sophie Codegoni e Andrea Casalino, come già sappiamo, saranno dei nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip ed in Casa entreranno da single, ma saranno pronti ad innamorarsi.

“Certo che sì” – ha dichiarato il modello a TvBlog – “È una cosa che ho valutato. Mi piacerebbe sorprendermi, mi piacerebbe prendermi una di quelle sventole che ti svegli la mattina con il magone allo stomaco, quelle cose lì… Faccio un po’ fatica, se devo dire la verità, vedendo un po’ le ragazze, però, è bello anche sorprendersi nella vita. Innamorarmi è una cosa bella, che mi manca”.

La più bella della Casa, secondo lui, è l’ex tronista Sophie Codegoni anche se “dalle foto alla realtà cambia un pochino”.

“Mi è caduto l’occhio su Sophie Codegoni. È oggettivamente bella, anche se dalle foto alla realtà, cambia un pochino… Vedendo i social, non voglio dare un pregiudizio, però, dal lato estetico, mi convince. Anche Raffaella Fico è carina… Sono tutte belle, non discuto la “figaggine”, si discute la persona. La storia, ci può stare tutta, ma se mi parli di innamoramento, non è più la “figaggine”, a 38 anni, che mi interessa. Io voglio la classica ragazza della porta accanto”.

Ehm, COSA? Io che non vedo l’ora che Alfonso Signorini faccia leggere queste parole alla stessa Sophie.



Nel dubbio Casalino ha un paio di ex famose che potrebbero rientrare in Casa in un modo o nell’altro… E lui non è pronto, ma prontissimo.