Sophie Codegoni durante la nona puntata del Grande Fratello Vip ha accusato apertamente Soleil Sorge di essersi affidata ad un autore per la realizzazione del video di presentazione del reality.

Secondo il racconto della Codegoni, infatti, la Sorge avrebbe avuto dei problemi nella realizzazione del video di presentazione, tanto da esser stata costretta a chiedere aiuto a qualcuno (di non ben specificato) che le avrebbe inviato il copione via email la sera prima.

“La sera prima ti sei fatta mandare il copione per email, sai chiaramente di cosa sto parlando, non farmi andare oltre”.

Fra le varie accuse anche quella di voler fingere di non conoscere Gianmaria Antinolfi appena entrata in Casa.

“Hai detto espressamente ‘Faccio finta di conoscerlo o faccio finta di non conoscerlo?‘ Ricordati quello che dici alle cene.. Hai detto ‘Fingo di non conoscerlo o ci prepariamo una battutina?‘, sai benissimo di cosa parlo”.

Accuse che Soleil ha sempre smentito etichettando come fake news.

Tra Sophie e Soleil i rapporti sembrano definitivamente compromessi… e Gianmaria non può fare altro che assistere a questo scontro. 😏 #GFVIP pic.twitter.com/u8or6woxpv

Ma cosa avrebbe detto Soleil nel video di presentazione? Lo ricordate? Eccolo:

“Ciao a tutti, sono Soleil e sono una modella, una influencer, una conduttrice, una giornalista… Sono nata a Los Angeles da una mamma americana (ed è lì che è nata la mia follia) e da un papà abruzzese (ed è lì che ci sta la testa di coccio). La mia parte americana è quella che mi fa vedere la vita con più open mind e senza preconcetti e pregiudizi, che sono una cosa che odio. E se dovessi trovarli nella casa? Reggetemi! Dicono di me che io sia costruita ed antipatica, non so chi l’abbia detto, ma posso essere anche peggio di quello che pensano”.